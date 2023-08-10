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14:35, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская ведущая рассказала об опыте знакомств в интернете

Блогерша Мурашкина рассказала, что у нее есть удачный опыт знакомств в Tinder
Карина Мурашкина

Карина Мурашкина. Кадр: МУРАШКИНА / YouTube

Популярная российская блогерша и одна из ведущих «Шоу Воли» на телеканале ТНТ Карина Мурашкина заявила, что познакомилась с мужчиной, с которым у нее был продолжительный роман, в приложении Tinder. Об опыте знакомств в интернете она рассказала в подкасте, опубликованном на YouTube.

Гостья программы, блогерша Наташа Гасанхова спросила у Мурашкиной, есть ли у нее удачный опыт знакомства в приложениях. «Мои самые большие и любимые отношения. Мы познакомились в Tinder с ним. И четыре с половиной года были вместе», — ответила блогерша. Мурашкина добавила, что рассталась с этим мужчиной в июне 2022 года.

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Мурашкина стала ведущей «Шоу Воли» в июне. Она провела прямое включение с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где задавала гостям и участникам мероприятия неудобные вопросы. Некоторые зрители сравнили Мурашкину с журналисткой Аллой Михеевой, снимавшейся в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Варвара Щербакова рассказала о неудачном опыте свидания из Tinder. Она вспомнила, как мужчина раскритиковал юмористическое шоу с ее участием при их первой встрече. «Я просто плюнула на это дело», — высказалась она об онлайн-знакомствах.

Tinder прекратил работать в России в конце июня. Приложение также пропало из онлайн-магазинов, таких как AppStore и Play Market.

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    Мария Большакова
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