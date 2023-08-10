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06:42, 10 августа 2023Бывший СССР

Балицкий рассказал о совершенных покушениях на его жизнь

Балицкий заявил, что на его жизнь было совершено не менее 10 покушений
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости рассказал, что с момента назначения на должность главы региона на его жизнь было совершено не менее десяти покушений, а также поступают угрозы.

«Это системно, да. Покушений было много, мы после десяти уже не считали. Но, если ты встал на этот путь, то надо к этому быть готовым, это во-первых. А во-вторых, какие-то там угрозы слать — это так смешно», — заявил Балицкий.

По его словам, обвинения якобы в предательстве ему поступали и от когда-то близких друзей. «Покупать пытались, пытались запугивать и рассказывали мне, что я предатель», — вспомнил он.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Херсонской и Запорожских областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. 30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии в состав России четырех новых регионов, 5 октября они стали частью страны.

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    Марина Совина
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