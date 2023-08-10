Военкор рассказал о прорыве линии обороны ВСУ под Кременной

Военкор Жданов: Российская армия прорвала линию обороны ВСУ под Кременной в ЛНР

Российская армия прорвала первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал военный корреспондент RT Игорь Жданов.

Военкор сообщил, что на этом участке фронта войскам помогали продвигаться танки Т-90 «Прорыв», которые представляют заветную цель для ВСУ и поэтому должны хорошо маскироваться.

Он отметил, что танки вступают в бой первыми, ведут огонь из пушек и расчищают путь пехоте. По словам военкора, от этих машин зависит своевременная медпомощь раненым солдатам.

Ранее стало известно о продвижении Российской армии в Харьковской области. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, войска заняли пять населенных пунктов.

