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08:27, 10 августа 2023Силовые структуры

Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участников СВО

В Забайкалье заочно арестовали третьего мужчину за избиение двух участников СВО

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участников СВО в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Сейчас фигурант находится в межгосударственном розыске. Отмечается, что фигурант не был судим ранее. Кроме того, он безработный и холостой.

По версии следствия, в ночь на 5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое местных жителей спровоцировали конфликт с двумя участниками СВО, высказывая им претензии, сорвав награды и повредив автомобиль.

7 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь к ответственности полицейских, которые не стали возбуждать уголовное дело после жалобы избитого участника СВО. По его словам, пострадавший является инвалидом. Только после того, как дело получило резонанс, оно было переквалифицировано и взято под контроль заместителем генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрием Демешиным.

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    Екатерина Власова
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