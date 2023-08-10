Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участников СВО

В Забайкалье заочно арестовали третьего мужчину за избиение двух участников СВО

Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участников СВО в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Сейчас фигурант находится в межгосударственном розыске. Отмечается, что фигурант не был судим ранее. Кроме того, он безработный и холостой.

По версии следствия, в ночь на 5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое местных жителей спровоцировали конфликт с двумя участниками СВО, высказывая им претензии, сорвав награды и повредив автомобиль.

7 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь к ответственности полицейских, которые не стали возбуждать уголовное дело после жалобы избитого участника СВО. По его словам, пострадавший является инвалидом. Только после того, как дело получило резонанс, оно было переквалифицировано и взято под контроль заместителем генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрием Демешиным.