Дрон с коробкой с надписью SOS нашли во дворе дома в Москве

SHOT: дрон с коробкой с надписью SOS нашли на Солнечногорской улице в Москве

Дрон с коробкой с надписью SOS приземлился во дворе дома на Солнечногорской улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, сейчас к месту инцидента едут оперативные службы. Кому принадлежит найденный квадрокоптер и представляет ли он опасность — неизвестно.

По информации Telegram-канала Baza, дрон нашел сотрудник Московской объединённой энергетической компании (МОЭК), он же и вызвал полицию. Место происшествия оцеплено полицией, туда направляются кинологи.

Ранее сообщалось, что в Москве один из менеджеров банка «Траст» за рулем BMW сбил беспилотник, который летел рядом с «Москва-Сити» на Шмитовском проезде. После случившегося мужчина вызвал полицию. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора.

Кроме того, 31 июля гражданский квадрокоптер вертолетного типа упал недалеко от жилого дома на Чонгарском бульваре на юго-западе Москвы.

