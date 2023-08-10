Первый в Сибири фестиваль авторской еды «Тайгэйр» пройдет в Красноярске

В Красноярске 12 и 13 августа пройдет фестиваль авторской уличной еды

В Красноярске в середине августа пройдет первый в Сибири фестиваль авторской уличной еды на открытом воздухе «Тайгэйр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора фестиваля Диану Бутюгину.

Мероприятие состоится 12 и 13 августа. В проекте примут участие около 15 заведений. Гостей мероприятия ждут фуд-корты с различными концепциями. Отмечается, что блюда будут готовить на основе продуктов таежной экосистемы.

Так, все желающие смогут попробовать хот-дог с сосиской из мяса оленя и соусом тоннато, пельмени с северной рыбой в копченом рыбном бульоне и многое другое. На фестивале также можно будет приобрести сибирские продукты и сувениры от местных брендов.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии 26 августа впервые пройдет фестиваль сельской молодежи. Участниками фестиваля станут свыше 300 человек, их ждут соревнования по национальным видам спорта, интеллектуальные игры и ярмарка вакансий.

