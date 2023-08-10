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15:26, 10 августа 2023Бывший СССР

Украина проинформировала США о ситуации на фронте

Власти Украины проинформировали военное руководство США о ситуации на фронте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и представители командования Вооруженных сил республики проинформировали военное руководство США о текущей ситуации на фронте и потребностях украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Отмечается, что американскую сторону на переговорах в формате видеоконференции представляли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли.

Ранее стало известно о передаче Украиной Пентагону первого доклада об использовании поставленных США кассетных боеприпасов. Уточнялось, что документ, в частности, содержит информацию о числе использованных снарядов и пораженных целях.

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    Алевтина Запольская
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