Украина проинформировала США о ситуации на фронте

Власти Украины проинформировали военное руководство США о ситуации на фронте

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и представители командования Вооруженных сил республики проинформировали военное руководство США о текущей ситуации на фронте и потребностях украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Отмечается, что американскую сторону на переговорах в формате видеоконференции представляли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли.

Ранее стало известно о передаче Украиной Пентагону первого доклада об использовании поставленных США кассетных боеприпасов. Уточнялось, что документ, в частности, содержит информацию о числе использованных снарядов и пораженных целях.