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03:57, 10 августа 2023Мир

Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

CNN: Киев передал Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine

Украина передала Пентагону первый доклад об использовании поставленных США кассетных боеприпасов. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на представителя украинских властей.

Как утверждается, доклад содержит информацию о числе использованных боеприпасов и данные о пораженных целях. Конкретные цифры, содержащиеся в документе, собеседник телеканала называть не стал.

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче. Посольство России в Вашингтоне заявило, что заверения Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки кассетных снарядов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Россией и США. По его словам, Москва будет учитывать данный шаг американской администрации в своей работе с Вашингтоном.

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    Марина Совина
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