Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

CNN: Киев передал Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

Украина передала Пентагону первый доклад об использовании поставленных США кассетных боеприпасов. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на представителя украинских властей.

Как утверждается, доклад содержит информацию о числе использованных боеприпасов и данные о пораженных целях. Конкретные цифры, содержащиеся в документе, собеседник телеканала называть не стал.

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче. Посольство России в Вашингтоне заявило, что заверения Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки кассетных снарядов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Россией и США. По его словам, Москва будет учитывать данный шаг американской администрации в своей работе с Вашингтоном.