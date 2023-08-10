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14:54, 10 августа 2023Культура

Выпавшего из окна сына Ефремова выписали из больницы

Mash: Николая Ефремова выписали из больницы после падения с третьего этажа

Сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер провел в больнице полтора месяца. По данным канала, врачи оценили состояние Николая Ефремова как удовлетворительное и назначили ему амбулаторное лечение. Сообщается, что актер будет проходить реабилитацию в специализированном центре. При этом уточняется, что первое время мужчина сможет передвигаться только на костылях.

Ранее сообщалось о состоянии выпавшего из окна Николая Ефремова. Отмечалось, что одно из осложнений было вызвано употреблением антидепрессантов и запрещенных веществ.

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

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    Варвара Кошечкина
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