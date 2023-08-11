Посольство России в ФРГ обвинило Берлин в шпиономании

Посольство России в ФРГ: Берлин заражен вирусом шпиономании

Политики и СМИ в Германии сейчас «заражены вирусом шпиономании», из-за чего «связывают проблемы» в разных сферах с работой Москвы, считает посольство России в Берлине. Цитату приводит ТАСС.

«Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ», — заявили в дипмиссии. Посольство также обвинило немецких политиков и ряд СМИ в «нагнетании антироссийских настроений».

Такой комментарий опубликован на фоне обвинений в адрес гражданина ФРГ, которого подозревают в шпионаже на Россию и желании продать ей секретные данные о средствах радиоэлектронной борьбы. Арестованный якобы был сотрудником отдела закупок бундесвера, в том числе новейших средств радиоэлектронной борьбы.