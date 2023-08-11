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04:21, 11 августа 2023Мир

Антонов высказался о запросе Байдена на дополнительное финансирование для Киева

Посол РФ Антонов: дополнительная помощь Киеву не приведет к поражению России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Запрос президента США Джо Байдена на дополнительное содействие Киеву не приведет к поражению России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, новый запрос Белого дома о необходимости выделения средств помощи Украине не поможет переломить ситуацию. «Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России», — указал посол. По его словам, подобные попытки обречены на провал.

«Администрация хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца"», — высказался дипломат о дополнительном финансировании для Киева.

Ранее Байден обратился к Конгрессу США с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов для оказания помощи Украине и другим странам.

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    Марина Совина
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