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00:20, 11 августа 2023Мир

Фанаты греческого клуба вывесили баннер против «Азова» в матче с украинцами

Фанаты ФК «Арис» вывесили баннер против «Азова» в матче с киевским «Динамо»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Фанаты греческого футбольного клуба (ФК) «Арис» вывесили политический баннер на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо». Об этом сообщил в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) журналист Сэм Стрит.

Матч «Арис» — «Динамо» идет в четверг, 10 августа, в Салониках. В данный момент в игре идет второй тайм, где сложился счет 1:0 в пользу греческой команды. При этом болельщики «Ариса» вывесили баннер, где написано «Разгромите нацистов "Азова" (запрещенная в России террористическая организация)». Ответная игра с украинской командой пройдет в Бухаресте 17 августа.

В июле министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, на которых российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе.

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    Марина Совина
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