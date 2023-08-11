Разведка Новой Зеландии обвинила Китай в иностранном вмешательстве

Разведка Новой Зеландии назвала Китай сторонником иностранного вмешательства

Служба безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS) назвала Китай главным сторонником иностранного вмешательства в тихоокеанскую страну. Об этом сообщает Bloomberg.

В анализе среды угроз безопасности Новой Зеландии NZSIS заявила, что есть небольшое количество государств, которые могут предпринять иностранное вмешательство, и они способны нанести значительный ущерб. Наиболее примечательным стало продолжающееся преследование этнических китайских общин в Новой Зеландии со стороны групп и отдельных лиц, связанных с КНР.

«NZSIS осведомлена о продолжающейся деятельности в Новой Зеландии и в нашем регионе организаций, которая связана с разведывательными службами Китая. Это серьезная проблема для Новой Зеландии», — говорится в заявлении.

Ранее Новая Зеландия в своей первой в истории стратегии национальной безопасности назвала Россию и Китай угрозами порядку в регионе. Премьер-министр Крис Хипкинс отметил, что наиболее серьезные вызовы безопасности связаны с авторитарными режимами, к которым правительство страны относит Россию и Китай.