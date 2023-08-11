В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 12 и 13 августа пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе проведут традиционные ярмарки выходного дня. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут 12 и 13 августа. Они будут проходить на территории парка им. Ивана Якутова, а также на площади перед Дворцом спорта.

Купить фермерские продукты, овощи и мед можно будет с 09:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в середине августа пройдет первый в Сибири фестиваль авторской уличной еды на открытом воздухе «Тайгэйр». В проекте примут участие около 15 заведений.

