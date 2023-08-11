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12:06, 11 августа 2023Россия

На территории московской больницы №67 не выявили разрушений после падения БПЛА

РБК: на территории московской больницы №67 нет разрушений после падения БПЛА

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

На территории больницы №67 имени Л. А. Ворохобова, которая находится в районе падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на западе Москвы, не выявили разрушений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе медучреждения.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники московской больницы продолжают работу в штатном режиме.

До этого было обнародовано видео с места падения беспилотника в Москве. На кадрах можно было разглядеть фрагмент дрона, застрявшего в кроне дерева.

В пятницу, 11 августа очевидцы рассказали о звуке взрыва в столице. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в небе над городом БПЛА.

В Минобороны России разъяснили, что пытавшийся атаковать Москву беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, затем он потерпел крушение на западе столицы. В результате случившегося никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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