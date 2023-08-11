Опубликовано видео с места падения обломков сбитого над Москвой БПЛА
Mash опубликовал кадры с места падения обломков сбитого над Москвой БПЛА
Опубликовано видео с места падения обломков сбитого над Москвой беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ролик разместил Telegram-канал Mash.
На кадрах видно фрагмент беспилотника, застрявший в кроне дерева.
11 августа очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве. Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитом в небе над городом беспилотнике.
По данным Минобороны России, пытавшийся атаковать Москву беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он потерпел крушение на западе столицы. В результате ЧП никто не пострадал.