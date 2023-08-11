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11:55, 11 августа 2023Россия

Опубликовано видео с места падения обломков сбитого над Москвой БПЛА

Mash опубликовал кадры с места падения обломков сбитого над Москвой БПЛА

Опубликовано видео с места падения обломков сбитого над Москвой беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ролик разместил Telegram-канал Mash.

На кадрах видно фрагмент беспилотника, застрявший в кроне дерева.

11 августа очевидцы сообщили о звуке взрыва в Москве. Позже мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитом в небе над городом беспилотнике.

По данным Минобороны России, пытавшийся атаковать Москву беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он потерпел крушение на западе столицы. В результате ЧП никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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