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21:21, 11 августа 2023Мир

В США указали на потерю главного козыря ВСУ из-за хода Путина

19fortyfive: ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны РФ

Украина теряет танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

По словам Сичиу, во время продолжающихся на Украине боев уже несколько самых современных танков Leopard 2 были выведены из строя и уничтожены. «Российские оборонительные рубежи оказались гораздо лучше укреплены, чем можно было ожидать», — отметил он.

В результате контрнаступление ВСУ вышло не таким успешным, как рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский. На этом фоне, как отметил военный эксперт, украинские власти начали высказывать опасения, что очевидное отсутствие прогресса может ослабить решимость Запада оказывать военную помощь.

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    Екатерина Подвигина
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