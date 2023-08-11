Врач-гинеколог назвала неожиданный способ повысить либидо у женщин

Мария Софоклис посоветовала читать любовные романы, чтобы повысить либидо

Чтение эротических и любовных романов способно повысить сексуальное влечение у женщин, считает врач-гинеколог Мария Софоклис. Неожиданный совет специалистки цитирует Insider.

Софоклис объяснила, что женщины, которые читают, слышат или видят сексуальные стимулы, с большей вероятностью будут проявлять интерес к сексу, так как вызванные этим ощущения закрепляются в мозге. Она посоветовала время от времени обращаться к эротике, чтобы усилить либидо. При этом, врач подчеркнула, что этот способ не является универсальным, так как сексуальность зависит от множества факторов.

Во-первых, у нас есть капризы, усталость и семейные обязанности, которые влияют на желание. Но кроме этого, есть и биологические причины непостоянства либидо Мария Софоклис гинеколог

Софоклис назвала два гормона, отвечающих за колебания эротического влечения — эстроген и прогестерон. По ее словам, по мере приближения овуляции уровень эстрогена растет, а вместе с ним повышается сексуальность. После овуляции уровень эстрогена снижается, и в игру вступает прогестерон — гормон, который способствует здоровому сну, но подавляет влечение.

Гинеколог предупредила, что отсутствие желания в постели часто связано с психологией и прошлыми травмами.

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