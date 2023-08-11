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14:21, 11 августа 2023Ценности

Названы выдающие плохой вкус детали в образе

Фото: @ANTONIAHIGHAM / TikTok

Блогерша Антония Хайэм назвала детали в образе, которые выдают плохой вкус. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 465 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом antoniahigham внесла в список ламинированные брови. Взамен она предложила использовать гель для бровей, который фиксирует волоски и не удешевляет внешний вид.

Помимо этого, юзерша отметила, что вейп вреден не только для внешности, но и для внутреннего здоровья организма. В заключение девушка порекомендовала не пользоваться гаджетами во время общения с другими людьми, поскольку это говорит о невоспитанности. «Не будьте грубыми и убирайте телефоны и другие девайсы», — призвала она.

Пользователи сети оценили советы Хайэм в комментариях под постом. «Да, да и еще раз да», «Похоже, я вовсе не элегантная», «Думаю, ламинирование бровей все-таки может выглядеть достойно», — написали они.

Ранее в августе российская стилистка Лена Червова назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей. По словам специалистки, испортить образ способны тонкие джемперы, а также облегающие рубашки и футболки, которые подчеркивают недостатки фигуры.

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    Екатерина Ештокина
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