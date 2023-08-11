Продающие медали от Путина россияне объяснили свой поступок

Строитель Крымского моста решил продать медаль от Путина ради лечения

На одном из популярных российских сайтов опубликовано несколько предложений о продаже медалей за строительство Крымского моста. Продавцы хотят получить за них от 10 тысяч рублей до миллиона. «Лента.ру» пообщалась с авторами объявлений и узнала причины, по которым они хотят продать свои награды.

Мужчина из Краснодарского края указал цену в 450 тысяч рублей из-за финансовых проблем. Он несколько лет назад работал строителем переправы через Керченский пролив. По его словам, стоимость он выбрал, ориентируясь на суммы в похожих объявлениях.

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«Просмотров много, в избранное откладывали, по-моему, всего лишь трое. Один человек звонил, спрашивал, но он откуда-то из-за границы был. Спросил, продается ли, возможен ли торг, сказал, что перезвонит, и больше не звонил», — рассказал собеседник издания.

Второй участник стройки хочет получить за свою медаль 300 тысяч рублей. По его словам, в такую стоимость он субъективно оценивает награду. Мужчина добавил, что по объявлению звонят редко.

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«Может, она и 500 тысяч, и миллион будет стоить через десять лет, я не знаю. Памятная, конечно, как память ценность имеет, но приходится [продавать]», — объяснил он.

Одна из самых высоких цен на медаль в опубликованных объявлениях — 900 тысяч рублей. Продавец из Пензенской области рассказал, что три года работал на строительстве сооружения.

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«Я знаю, в Москве за пять миллионов одну продали, в Нижнем Новгороде за три, в Воронеже за два пятьсот. Их всего 800 штук, по-моему, в России. У меня цель — ребенку квартиру купить однокомнатную, хоть после себя что-то оставить. Я приехал в 2006 году в Россию, но у меня сейчас ничего нет такого (имущества — прим. «Ленты.ру»)», — заключил мужчина.

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Кубань, строили с 2016 по 2019 год. Переправа включает в себя автомобильное полотно и железнодорожные пути. Общая протяженность сооружения — 19 километров. Это самый длинный мост, который когда-либо строила Россия. Строительство обошлось в 227,9 миллиарда рублей. Автомобильную часть конструкции открывал лично президент России Владимир Путин. В 2018 году российский лидер учредил памятную медаль участникам строительства.