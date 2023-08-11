В зоне СВО приспособили ручные гранатометы для стрельбы 82-миллиметровыми минами

РПГ-7Д приспособили для стрельбы 82-миллиметровыми минами

В зоне специальной военной операции (СВО) ручные гранатометы при помощи специальных переходников приспособили для стрельбы 82-миллиметровыми минами. Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает РИА Новости.

«Вот у нас стартовый заряд от РПГ-7Д. И нам надо было состыковать это с 82-й миной. Эффективно используют наши штурмовики, разведчики в наступательных операциях. Это очень эффективно. Мы уже все протестировали и уже 50 штучек передали», — сказал замкомандира ремонтного взвода Назим.

По его словам, разработка позволяет иметь в подразделении легкую и мобильную минометную батарею, а ремонтная рота выпускает более 200 переходников в сутки.

В мае РИА Новости со ссылкой на заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина сообщили, что армия России получила новый огнемет «Бородач» для пехотных войск.