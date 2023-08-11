Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:02, 11 августа 2023Наука и техника

В зоне СВО приспособили ручные гранатометы для стрельбы 82-миллиметровыми минами

РПГ-7Д приспособили для стрельбы 82-миллиметровыми минами

Фото: РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) ручные гранатометы при помощи специальных переходников приспособили для стрельбы 82-миллиметровыми минами. Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает РИА Новости.

«Вот у нас стартовый заряд от РПГ-7Д. И нам надо было состыковать это с 82-й миной. Эффективно используют наши штурмовики, разведчики в наступательных операциях. Это очень эффективно. Мы уже все протестировали и уже 50 штучек передали», — сказал замкомандира ремонтного взвода Назим.

По его словам, разработка позволяет иметь в подразделении легкую и мобильную минометную батарею, а ремонтная рота выпускает более 200 переходников в сутки.

В мае РИА Новости со ссылкой на заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина сообщили, что армия России получила новый огнемет «Бородач» для пехотных войск.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника по объекту в Москве

    Турция заявила о бесперспективности встреч по Украине без России

    Турист попытался вывезти из России миллионы рублей в рюкзаке и попался

    Байден заявил о крупном бедствии в США

    Влияние истребителей F-16 на боеспособность ВСУ оценили

    На территории московской больницы №67 не выявили разрушений после падения БПЛА

    В зоне СВО приспособили ручные гранатометы для стрельбы 82-миллиметровыми минами

    Стало известно о проблемах с наследством режиссера Джимбиновой

    Появились кадры последствий обстрела Курской области со стороны Украины

    Иван Емельяненко сделал прогноз на бой брата с Тайсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости