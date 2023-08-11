Четырех из пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми

Четверых пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми

Четыре человека из числа пропавших без вести после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде найдены живыми. Об этом со ссылкой на экстренные службы в пятницу, 11 августа, сообщает ТАСС.

Всего, по последним данным, пропавшими без вести после случившегося числились 12 человек. Судьба еще восьми пока остается неизвестной.

Мощный взрыв на территории Загорского оптико-механическом завода (ЗОМЗ) под Москвой произошел 9 августа. Эпицентром оказался склад пиротехники площадью 1,6 тысячи квадратных метров. К разбору завалов привлекли более 60 человек, в городском округе вводили локальный режим ЧС регионального характера.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате ЧП превысило 80 человек.