InTouch Weekly: Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись спустя семь лет судебных разбирательств. Об этом сообщает InTouch Weekly.

По словам источника, переговоры бывших возлюбленных проходили «мучительно», однако им удалось прийти к соглашению и урегулировать беспокоящие обоих вопросы.

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит» и объявили о своем романе в 2006 году. Спустя восемь лет пара решила пожениться и в 2014 году сыграла свадьбу на территории их общей французской винодельни. У актеров трое приемных детей — 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара, а также трое родных — 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

CHICAGO - AUGUST 11: Brad Pitt and Angelina Jolie visit The Field Museum with their children on August 11, 2007 in Chicago. (Photo by James Devaney/WireImage) . Фото: James Devaney / WireImage / Getty Images

Джоли решила подать на развод после домашнего насилия

О решении голливудских актеров развестись стало известно в 2016 году. Тогда артисты направлялись из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестерыми детьми. В иске, который подала Джоли, говорилось, что Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу, а также «схватил актрису за голову и тряс ее». Отмечалось, что в какой-то момент актер облил супругу пивом, а детей — пивом и красным вином. Звезда «Малефисенты» подала на развод через два дня после случившегося.

LONDON, ENGLAND - JUNE 02: Brad Pitt and Angelina Jolie attend world premiere of World War Z at the Empire Leicester Square on June 2, 2013 in London, England. . Фото: Dave J Hogan / Getty Images

Во время развода Питт обвинил бывшую супругу в сговоре с русским олигархом

Летом 2022 года сообщалось, что звезда фильма «Однажды в... Голливуде» был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга годом ранее продала свою долю в винодельне Chateau Miraval, владельцем которой является сам Питт, а также намеренно скрыла этот факт от актера. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.

Aerial view of the Miraval vineyard Castle, Property of Brad Pitt and Angelina Jolie in Correns, France, on July 22, 2013. Photo by ABACAPRESS. COM. Фото: Abaca Press / East News

Адвокаты актера заявили, что такой поступок Джоли был связан с предварительным решением суда. Тот предоставил экс-супругам равную опеку над их пятью несовершеннолетними (на тот момент) детьми. Звезда «Малефисенты» планировала воспитывать их сама.

Джоли назвала алкоголь причиной разлада в семье

Осенью прошлого года в сети было опубликовано эмоциональное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту. В нем актриса заявила, что их общая с мужем винодельня стала «местом, которое знаменует собой начало конца их семьи и бизнеса, который сосредоточен вокруг алкоголя». Звезда надеялась, что общий бизнес еще больше сблизит супругов, однако стала свидетельницей «множества невнимательных поступков» и чувствовала себя исключенной из дела, поскольку большинство решений Питта по поводу винодельни принимались без ее согласия.

Джоли заявляла, что больше не будет принимать участие в ведении этого бизнеса, так как «алкоголь навредил ее семье».

CANNES, FRANCE - MAY 20: Brad Pitt and Angelina Joile depart from the 'Changeling' Premiere at the Palais des Festivals during the 61st International Cannes Film Festival on May 20, 2008 in Cannes, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images). Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Джоли получит опеку над детьми, а Питт — полный контроль над винодельней

Спустя семь лет судебных разбирательств артистам удалось уладить разногласия. По данным InTouch Weekly, Джоли сохранит основную опеку над тремя детьми в возрасте до 18 лет, а Питт будет иметь право видеться с ними. Актер также передаст бывшей супруге 250 миллионов долларов за то, чтобы остаться единственным владельцем Miraval во Франции.

«Они потратили так много денег на все эти судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла бы разориться. Поэтому было разумно сократить ее потери. Это огромная победа Брэда», — поделился инсайдер в разговоре с изданием.