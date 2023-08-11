Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после 7 лет судов. Из-за чего распался звездный брак?
Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись спустя семь лет судебных разбирательств. Об этом сообщает InTouch Weekly.
По словам источника, переговоры бывших возлюбленных проходили «мучительно», однако им удалось прийти к соглашению и урегулировать беспокоящие обоих вопросы.
Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит» и объявили о своем романе в 2006 году. Спустя восемь лет пара решила пожениться и в 2014 году сыграла свадьбу на территории их общей французской винодельни. У актеров трое приемных детей — 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара, а также трое родных — 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Джоли решила подать на развод после домашнего насилия
О решении голливудских актеров развестись стало известно в 2016 году. Тогда артисты направлялись из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестерыми детьми. В иске, который подала Джоли, говорилось, что Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу, а также «схватил актрису за голову и тряс ее». Отмечалось, что в какой-то момент актер облил супругу пивом, а детей — пивом и красным вином. Звезда «Малефисенты» подала на развод через два дня после случившегося.
Во время развода Питт обвинил бывшую супругу в сговоре с русским олигархом
Летом 2022 года сообщалось, что звезда фильма «Однажды в... Голливуде» был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга годом ранее продала свою долю в винодельне Chateau Miraval, владельцем которой является сам Питт, а также намеренно скрыла этот факт от актера. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.
Адвокаты актера заявили, что такой поступок Джоли был связан с предварительным решением суда. Тот предоставил экс-супругам равную опеку над их пятью несовершеннолетними (на тот момент) детьми. Звезда «Малефисенты» планировала воспитывать их сама.
Джоли назвала алкоголь причиной разлада в семье
Осенью прошлого года в сети было опубликовано эмоциональное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту. В нем актриса заявила, что их общая с мужем винодельня стала «местом, которое знаменует собой начало конца их семьи и бизнеса, который сосредоточен вокруг алкоголя». Звезда надеялась, что общий бизнес еще больше сблизит супругов, однако стала свидетельницей «множества невнимательных поступков» и чувствовала себя исключенной из дела, поскольку большинство решений Питта по поводу винодельни принимались без ее согласия.
Джоли заявляла, что больше не будет принимать участие в ведении этого бизнеса, так как «алкоголь навредил ее семье».
Джоли получит опеку над детьми, а Питт — полный контроль над винодельней
Спустя семь лет судебных разбирательств артистам удалось уладить разногласия. По данным InTouch Weekly, Джоли сохранит основную опеку над тремя детьми в возрасте до 18 лет, а Питт будет иметь право видеться с ними. Актер также передаст бывшей супруге 250 миллионов долларов за то, чтобы остаться единственным владельцем Miraval во Франции.
«Они потратили так много денег на все эти судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла бы разориться. Поэтому было разумно сократить ее потери. Это огромная победа Брэда», — поделился инсайдер в разговоре с изданием.