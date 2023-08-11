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21:57, 11 августа 2023Интернет и СМИ

В США заявили о подарке США для Путина

Hill: необъективная оценка сил ВСУ администрацией Байдена стала подарком Путину
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для издания The Hill.

По его мнению, аналитическая база для контрнаступления Украины была «сфальсифицирована с самого начала». Хумински убежден, что текущая политическая динамика в США и Европе бесценна для России, а аналитические слабости Вашингтона Москва может использовать в своих интересах. Он также допустил, что ошибки американской администрации и провал контрнаступления ВСУ приведут к расколу между союзниками.

Ранее конгрессмен Майк Куигли заявил, что США и западные союзники Киева все чаще получают плохие новости с фронта от командования ВСУ.

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    Марина Совина
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