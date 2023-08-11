Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по два миллиона рублей

Губернатор Воробьев заявил о выплатах пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале о выплатах семьям погибших и пострадавшим при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

Семьи погибших получат по два миллиона рублей — Воробьев уточнил, что выплаты уже осуществлены. Находящиеся в реанимации тяжело раненые жители получат по 500 тысяч рублей, это пять человек. «Госпитализированным с переломами — по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении — по 100 тысяч рублей», — добавил глава Подмосковья, уточнив, что легкие травмы получили порядка 60 человек, обратившихся в больницы.

Также Воробьев рассказал о компенсациях владельцам машин, уничтоженных взрывом полностью или частично поврежденных. Сумма выплат будет назначена после оценки ущерба соответствующей организацией.

Губернатор пообещал как можно скорее восстановить пострадавшее жилье — по информации властей, всего пострадали 440 квартир и 20 частных домов. В основном в них выбило окна и двери.

Ранее подтверждалась информация об одной погибшей женщине. При этом еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Утром в пятницу сообщалось, что после взрыва за помощью к врачам обратились 84 человека.

ЧП в Сергиевом Посаде произошло утром в среду, 9 августа. Взрыв прогремел на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.