Затянутых потопом в водопропускную трубу российских детей нашли мертвыми

Прокуратура начала проверку после гибели двоих детей, которых затянуло в трубу

В Приморье двое школьников в возрасте 10 и 12 лет погибли после того, как их затянуло в водопропускную трубу потопом. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Сообщение о детях, пропавших в километре от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа, поступило в ведомство днем 11 августа. Предварительно, два брата играли у обочины дороги, когда одного их них затянуло в трубу потоком воды, разлившейся из-за паводка. Второй мальчик попытался ему помочь, но и сам оказался в воде.

Как сообщила прокуратура, в результате детей нашли мертвыми. Ведомство проводит проверку. На месте работают правоохранительные органы и специальные службы. Точная причина гибели школьников не сообщается.

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