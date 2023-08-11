Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 11 августа 2023Россия

Затянутых потопом в водопропускную трубу российских детей нашли мертвыми

Прокуратура начала проверку после гибели двоих детей, которых затянуло в трубу

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Приморье двое школьников в возрасте 10 и 12 лет погибли после того, как их затянуло в водопропускную трубу потопом. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Сообщение о детях, пропавших в километре от села Дальзаводское Хорольского муниципального округа, поступило в ведомство днем 11 августа. Предварительно, два брата играли у обочины дороги, когда одного их них затянуло в трубу потоком воды, разлившейся из-за паводка. Второй мальчик попытался ему помочь, но и сам оказался в воде.

Как сообщила прокуратура, в результате детей нашли мертвыми. Ведомство проводит проверку. На месте работают правоохранительные органы и специальные службы. Точная причина гибели школьников не сообщается.

Ранее четырехлетний мальчик утонул бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону. В ходе отдыха со своей семьей ребенок плавал в бассейне. Спустя некоторое время его обнаружили без сознания. Медики пытались реанимировать дошкольника, однако он скончался.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах подозреваемого в шпионаже немца в отношении России

    МИД России предупредил о последствиях выселения монахов из Киево-Печорской лавры

    Раскрыта связь между характером девушки и ее сумкой

    ЦБ спрогнозировал сохранение антироссийских санкций

    Россиянин ради гонорара бросил коктейль Молотова в военкомат

    Врач рассказала о способах борьбы с грибком ногтей

    Главком ВСУ обсудил ход контрнаступления с главой Генштаба ВС Словакии

    Зеленский распорядился уволить всех военкомов

    Фото Ольги Серябкиной в бикини восхитили пользователей сети

    Под кожей россиянина вырос червь после укуса комара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости