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19:39, 11 августа 2023Из жизни

Шахтеры из Сербии нашли древнеримский корабль

В Сербии под землей обнаружили 13-метровый древнеримский корабль

Фото: Boris Babic / Getty Images

В Сербии шахтеры нашли под землей древнеримский корабль. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Шахтеры обнаружили первые следы древнего судна в июле. Они сразу оповестили о находке археологов, которые начали раскопки. Влага в дереве и укрывшем его песке обеспечила относительную сохранность 13-метрового судна. Именно высыхание конструкции представляло наибольшую опасность при раскопках, поэтому поддержание нужного процента влажности стало для ученых главным вызовом и приоритетом.

Точный возраст корабля неизвестен. Однако археолог Миомир Корач предполагает, что его могли построить и использовать примерно в III-IV веках нашей эры. В то время на этом месте стоял римский город Виминациум. Он находился примерно в 70 километрах от современного Белграда. Виминациум был столицей римской провинции Верхняя Мезия с населением примерно в 45 тысяч человек. Предполагается, что найденный корабль курсировал по притоку, который соединял город с Дунаем.

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В 2020 году шахтеры уже находили римские корабли в этом районе. Причем на всех найденных судах не обнаружили следов битвы или пожара, что заставляет специалистов задаваться вопросом об их судьбе и том, почему они оказались на дне. По версии Корача, поскольку на борту не было найдено следов груза, их могли намеренно бросить или затопить из-за внезапного вторжения варваров и отступления римских войск.

Ученые планируют извлечь корабль из земли и установить в посвященном Виминасиуму музее под открытым небом. Однако для его безопасного извлечения понадобятся нестандартные инженерные решения. По словам члена археологической группы Младена Йовичича, специалисты разработают для корабля специальный подъемный кран.

Ранее сообщалось об обнаружении загадочной подводной мостовой у берегов Хорватии. Ученые считают, что дорогу построили представители хварской культуры более 7000 лет назад.

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    Антонина Черташ
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