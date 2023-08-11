Шахтеры из Сербии нашли древнеримский корабль

В Сербии под землей обнаружили 13-метровый древнеримский корабль

В Сербии шахтеры нашли под землей древнеримский корабль. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Шахтеры обнаружили первые следы древнего судна в июле. Они сразу оповестили о находке археологов, которые начали раскопки. Влага в дереве и укрывшем его песке обеспечила относительную сохранность 13-метрового судна. Именно высыхание конструкции представляло наибольшую опасность при раскопках, поэтому поддержание нужного процента влажности стало для ученых главным вызовом и приоритетом.

Точный возраст корабля неизвестен. Однако археолог Миомир Корач предполагает, что его могли построить и использовать примерно в III-IV веках нашей эры. В то время на этом месте стоял римский город Виминациум. Он находился примерно в 70 километрах от современного Белграда. Виминациум был столицей римской провинции Верхняя Мезия с населением примерно в 45 тысяч человек. Предполагается, что найденный корабль курсировал по притоку, который соединял город с Дунаем.

В 2020 году шахтеры уже находили римские корабли в этом районе. Причем на всех найденных судах не обнаружили следов битвы или пожара, что заставляет специалистов задаваться вопросом об их судьбе и том, почему они оказались на дне. По версии Корача, поскольку на борту не было найдено следов груза, их могли намеренно бросить или затопить из-за внезапного вторжения варваров и отступления римских войск.

Ученые планируют извлечь корабль из земли и установить в посвященном Виминасиуму музее под открытым небом. Однако для его безопасного извлечения понадобятся нестандартные инженерные решения. По словам члена археологической группы Младена Йовичича, специалисты разработают для корабля специальный подъемный кран.

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