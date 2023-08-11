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22:19, 11 августа 2023Спорт

Стало известно количество сменивших спортивное гражданство россиян

67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года

Фото: Gaby Oraa / Reuters

67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года. Об этом стало известно ТАСС.

По информации источника, в период с 2022-го по 2023-й паспорт поменяли 47 человек — представителей летних олимпийских видов спорта, а также 8 человек — зимних олимпийских видов спорта. Кроме того, гражданство поменяли 12 атлетов неолимпийских видов спорта.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от стартов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. Решение об участии россиян и белорусов в Играх-2024 на данный момент не принято.

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    Анастасия Борисова
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