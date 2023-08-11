Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:35, 11 августа 2023Интернет и СМИ

YouTube удалил канал предрекшего смещение Зеленского бывшего разведчика из США

YouTube удалил канал бывшего разведчика из США Скотта Риттера

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Видеохостинг YouTube удалил канал бывшего разведчика армии США Скотта Риттера, предрекшего смещение президента Украины Владимира Зеленского. При попытке зайти на нее пользователи видят сообщение об ошибке.

«Эта страница недоступна. Приносим свои извинения. Попробуй найти что-нибудь другое», — говорится в этом сообщении.

Комментируя удаление аккаунта, Риттер заявил, что YouTube целенаправленно пытается устранить из информационного поля его и его гостей. «Те, кто стоит за этим, должны знать — у вас ничего не получится. Существует множество других социальных сетей, помимо YouTube», — написал бывший военный в Twitter.

Риттер неоднократно высказывался о спецоперации России на Украине. В частности, ранее в августе он предрек, что Зеленского сместят с поста из-за неудач на фронте. Он также утверждал, что Запад убеждал президента Украины прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина и начать мирные переговоры. Кроме того, он сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    США разорвали соглашение по поставкам стали из России

    Змея укусила 70-летнюю пенсионерку на участке под Москвой

    Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи

    Кайли Дженнер отметила день рождения новыми снимками в бикини

    Проблему на триллионы долларов собрались решать за счет путешественников

    YouTube удалил канал предрекшего смещение Зеленского бывшего разведчика из США

    Народного артиста России Ясуловича выписали из больницы

    В США объяснили введение нового пакета санкций против России

    Уничтожение украинского дрона системой ПВО в Подмосковье сняли на видео

    Американцы предпочли британского короля и принца Байдену и Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости