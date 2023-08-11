YouTube удалил канал предрекшего смещение Зеленского бывшего разведчика из США

YouTube удалил канал бывшего разведчика из США Скотта Риттера

Видеохостинг YouTube удалил канал бывшего разведчика армии США Скотта Риттера, предрекшего смещение президента Украины Владимира Зеленского. При попытке зайти на нее пользователи видят сообщение об ошибке.

«Эта страница недоступна. Приносим свои извинения. Попробуй найти что-нибудь другое», — говорится в этом сообщении.

Комментируя удаление аккаунта, Риттер заявил, что YouTube целенаправленно пытается устранить из информационного поля его и его гостей. «Те, кто стоит за этим, должны знать — у вас ничего не получится. Существует множество других социальных сетей, помимо YouTube», — написал бывший военный в Twitter.

Риттер неоднократно высказывался о спецоперации России на Украине. В частности, ранее в августе он предрек, что Зеленского сместят с поста из-за неудач на фронте. Он также утверждал, что Запад убеждал президента Украины прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина и начать мирные переговоры. Кроме того, он сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.