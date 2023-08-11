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05:00, 11 августа 2023Из жизни

Учитель отправил порно девятилетнему мальчику и попал за решетку

В США учителя арестовали за отправку порнографии девятилетнему мальчику

Фото: Freestocks / Unsplash

49-летний учитель английского языка из американского города Лексингтон, штат Кентукки, Кевин Ленц попал за решетку за отправку порно девятилетнему мальчику. Об этом сообщает Lexington Herald-Leader.

В июле Ленц прислал ребенку 10 изображений порнографического характера. Помимо этого, он оказывал давление на мальчика, требуя, чтобы тот отправил ему фотографии своих гениталий. Позже учитель попросил удалить порнографию с телефона, чтобы родители мальчика не узнали о произошедшем.

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О действиях Ленца стало известно в августе. После этого его арестовали и отстранили от работы. Мужчине предъявили обвинения по 10 пунктам в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних, семи пунктам в использовании несовершеннолетних до 16 лет в сексуальных целях и шести пунктам в фальсификации вещественных доказательств.

Ленцу также запретили вступать в контакт с детьми. В настоящее время он находится под стражей, ему назначили залог в размере 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США суд присяжных признал 74-летнюю бывшую учительницу виновной в неоднократном сексуальном преследовании 14-летнего ученика. Ей грозит более 600 лет тюрьмы.

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    Алиса Удовик
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