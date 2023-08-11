Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:40, 11 августа 2023Ценности

Ольга Серябкина снялась в бикини и восхитила фанатов

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя певица поделилась серией снимков, на которых она позирует в море, демонстрируя перед камерой подтянутую фигуру. На ней надето бикини серебристого цвета, а волосы распущены.

Поклонники оценили образ артистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 33 тысяч лайков. «Хороша! Естественна! Ничего лишнего!», «Богиня!», «Роскошная», «Ольга крайне хороша», «Как всегда огонь», — высказывались они.

Ранее Серябкина показала откровенные архивные фото. На размещенных симках звезда позировала в постели, держа в руках стакан с напитком. При этом она надела черный комплект нижнего белья, который состоял из бюстгальтера на косточках и трусов с завышенной талией.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Внуково закрыл воздушное пространство

    Больше 80 человек обратились к врачам после взрыва в Сергиевом Посаде

    Российского учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы

    Дженнифер Лопес в бикини попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети

    Стало известно о взрывах в двух областях Украины

    Стало известно о взрывах в Киеве

    Стало известно место похорон актрисы Веры Васильевой

    Мошенники нашли новый способ завладеть доверием россиян

    Россиянам назвали простые способы найти бюджетные туры за границу

    Российский «Лотос» на испытаниях поразил цели шквальным огнем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости