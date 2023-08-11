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16:39, 11 августа 2023Россия

Атакованный дроном ВСУ российский танкер «Сиг» отбуксировали в порт

Атакованный дроном ВСУ танкер «Сиг» отбуксировали в порт Аксай для ремонта

Архивное фото: «Мидель»

Буксировка российского танкера «Сиг», получившего пробоину после атаки со стороны Украины у Керченского пролива, завершилась. Об этом со ссылкой на Морскую спасательную службу сообщает ТАСС.

Судно доставили в порт Аксай Ростовской области к причалу «Красный моряк». «Судовладелец подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода "Сиг" к месту ремонта», — заявили в Морской спасательной службе.

Буксировка танкера началась утром 8 августа, ею занимался буксир "Коневец". Танкер "Сиг", атакованный украинской стороной, получил пробоину в районе машинного отделения. На борту находилось 11 человек, они не пострадали. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу.

В ночь на 5 августа украинские войска атаковали танкер в районе Керченского пролива с помощью надводных беспилотников. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало.

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    Евгения Куликова
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