57-летняя Синди Кроуфорд снялась топлес у озера

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась без одежды у озера и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 57-летняя знаменитость предстала топлес на фоне водоема и леса, демонстрируя оголенную спину. При этом она собрала волосы в высокий пучок и отказалась от косметических средств. Свой образ звезда дополнила серьгами-кольцами маленького диаметра. «Жизнь на озере», — подписала она опубликованные фото.

Поклонники оценили внешность Кроуфорд в комментариях под постом, который набрал более 56 тысяч лайков. «Икона», «Красивая женщина прекрасна в любом возрасте», «Потрясающая», «Ничто не сравнится с естественной красотой», — высказались они.

Ранее в августе Синди Кроуфорд повторила культовый образ из рекламы Pepsi 1992 года. Знаменитость выложила видео, в котором она запечатлена выходящей из машины в облегающих джинсах и белой майке с глубоким декольте. Визажисты также сделали ей макияж в стиле smoky eyes.