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00:15, 12 августа 2023Мир

Названо количество поставленных ЕС Украине артснарядов и ракет с начала СВО

AFP: ЕС передал Украине около 224 тыс артснарядов и 2 300 ракет с начала СВО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Страны-члены Евросоюза (ЕС) поставили Украине примерно 224 тысяч артснарядов и более двух тысяч ракет с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает France Press (AFP) со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Петера Стано, пишет РИА Новости.

В частности, Киев получил около 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2 300 ракет всех типов.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что всего ЕС предоставил Украине разнообразную помощь на 65 миллиардов евро и «намерен оставаться мировым лидером в этом качестве». Он добавил, что союз собирается передать Киеву миллион боеприпасов в течение ближайшего года. Глава евродипломатии уточнил, что членов объединения попросят предоставить снаряды из запасов, а не ждать производства.

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    Марина Совина
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