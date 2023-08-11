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20:28, 11 августа 2023Забота о себе

Россиянам назвали причины зависимости от чужого мнения

Нейропсихолог Кушалиева: зависимость от чужого мнения может снижать самооценку

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Зависимость от чужого мнения может снижать самооценку и развивать множество комплексов и фобий, предупредила нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам на причины такой зависимости.

По словам нейропсихолога, у людей появляется зависимость от того, что о них думают окружающие, когда чужие желания кажутся им важнее собственных. «Безусловно, бывают случаи, когда приходится делать то, что не нравится. Поэтому проверьте, как часто вы игнорируете свои потребности в пользу одобрения других людей», — говорит она.

Еще с детства многие привыкли за каждую выполненную работу получать похвалу. Люди с заниженной самооценкой продолжают это и во взрослом возрасте. Им трудно сделать свой выбор, так как они боятся, что кто-то их отругает. Необходимо стать увереннее в себе и своих действиях. Даже если что-то не получилось — это собственное решение и опыт

Бибигуль Кушалиеванейропсихолог

У человека, считающего свою личность неинтересной, также развивается зависимость от точки зрения других людей, констатирует Кушалиева. В этом случае зависимая персона пытается создать человека, который будет нравиться всем. Однако это совершенно не работает, уверяет собеседница «Ленты.ру».

Невозможно быть хорошим для каждого. Например, одному понравится ваша творческая энергия, а второй скажет, что вы не серьезный человек. Для кого-то вы идеальной внешности, а другой скажет, что обычной. Изучайте себя: что любите, что вдохновляет, что для вас недопустимо, а что хотелось бы попробовать

Бибигуль Кушалиеванейропсихолог

Для того чтобы выйти из-под власти чужого мнения, необходимо быть тверже, говорит нейропсихолог. «Вырабатывайте хладнокровное спокойствие человека, уверенного в себе на сто процентов, — советует она. — И в ответ на критику или неприятное замечание улыбнитесь и шутливо скажите: "Ваше мнение важно для нас. Оставайтесь на линии"».

Даже если вам кажется, что вас обсуждают за спиной, поверьте, в 99 процентах случаев это не так. Люди могут вас и вовсе не заметить, так как заняты своими разговорами. А даже если и попался этот процент, то запомните: вы стоите впереди, а значит, спину ровнее

Бибигуль Кушалиеванейропсихолог
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