Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс во время пожаров на Гавайях

Сыновья Бритни Спирс не пострадали из-за пожаров на Гавайях

Сыновья певицы Бритни Спирс от танцора и рэпера Кевина Федерлайна, проживающие сейчас с отцом на Гавайях, не пострадали из-за пожаров на острове Мауи. Юноши находятся в безопасности на другом острове архипелага, но разволновались из-за происходящего и находятся в стрессовом состоянии, сообщает TMZ.

Как стало известно изданию, в новостях на гавайских телеканалах превалируют новости о бедствиях на Мауи, которые 17-летнему Шону Престону и 16-летнему Джейдену тяжело смотреть. Для них этот опыт стал травматичным.

Огонь полностью разрушил город Лахайна, внесенный в Национальный реестр исторических мест США. Точные причины пожара установить не удалось. Вероятно, распространению огня способствовал ряд факторов, в том числе сильный ветер и засуха.

В мае Федерлайн с разрешения Спирс (они были женаты с 2004 по 2007 год) увез сыновей жить на Гавайи. Сыновей он воспитывает с 2008 года, когда певица лишилась права на самостоятельность из-за своего психического состояния. Подростки, в свою очередь, не захотели прощаться с матерью перед переездом.