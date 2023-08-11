Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:42, 11 августа 2023Среда обитания

Стало известно о состоянии сыновей Бритни Спирс во время пожаров на Гавайях

Сыновья Бритни Спирс не пострадали из-за пожаров на Гавайях
СюжетПожары в США:

Фото: Henry Romero / Reuters

Сыновья певицы Бритни Спирс от танцора и рэпера Кевина Федерлайна, проживающие сейчас с отцом на Гавайях, не пострадали из-за пожаров на острове Мауи. Юноши находятся в безопасности на другом острове архипелага, но разволновались из-за происходящего и находятся в стрессовом состоянии, сообщает TMZ.

Как стало известно изданию, в новостях на гавайских телеканалах превалируют новости о бедствиях на Мауи, которые 17-летнему Шону Престону и 16-летнему Джейдену тяжело смотреть. Для них этот опыт стал травматичным.

Огонь полностью разрушил город Лахайна, внесенный в Национальный реестр исторических мест США. Точные причины пожара установить не удалось. Вероятно, распространению огня способствовал ряд факторов, в том числе сильный ветер и засуха.

В мае Федерлайн с разрешения Спирс (они были женаты с 2004 по 2007 год) увез сыновей жить на Гавайи. Сыновей он воспитывает с 2008 года, когда певица лишилась права на самостоятельность из-за своего психического состояния. Подростки, в свою очередь, не захотели прощаться с матерью перед переездом.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после 7 лет судов. Из-за чего распался звездный брак?

    Банк России оценил риски финстабильности из-за ослабления рубля

    Кандидат в президенты США одобрил удары дронами по наркокартелям

    Украинские власти обвинили Израиль в поддержке России и захотели отменить безвиз

    Мадонна решила избавиться от семейной винодельни

    Центробанк назвал реальный уровень снижения курса рубля

    Власти ФРГ попросили производителя ракет Taurus ограничить их радиус действия

    В ВСУ назвали целью ударов по западу Украины будущих пилотов F-16

    Нудисты в Европе запустили кампанию против одетых туристов

    Африканец попытался ввести в Россию бриллиантового Иисуса и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости