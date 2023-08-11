Украина атаковала российский приграничный регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Калиновка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Калиновка Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти зафиксировали два прилета со стороны Украины. В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены две хозяйственные постройки. Старовойт заверил, что их собственникам окажут помощь.

Губернатор также прикрепил к посту фотографии, на которых видно здания с частично разрушенными стенами и поврежденной крышей.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 августа Курск попытались атаковать два беспилотника. По словам Старовойта, оба дрона были уничтожены на подлете к городу.

Накануне под обстрел ВСУ также попала деревня Заболотовка Глушковского района Курской области. Зафиксировано восемь прилетов. Пострадавших нет.