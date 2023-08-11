Украина атаковала российский приграничный регион
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Калиновка Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.
По его словам, власти зафиксировали два прилета со стороны Украины. В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены две хозяйственные постройки. Старовойт заверил, что их собственникам окажут помощь.
Губернатор также прикрепил к посту фотографии, на которых видно здания с частично разрушенными стенами и поврежденной крышей.
Ранее стало известно, что в ночь на 11 августа Курск попытались атаковать два беспилотника. По словам Старовойта, оба дрона были уничтожены на подлете к городу.
Накануне под обстрел ВСУ также попала деревня Заболотовка Глушковского района Курской области. Зафиксировано восемь прилетов. Пострадавших нет.