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09:35, 11 августа 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp станет доступна долгожданная для пользователей функция

В WhatsApp станет доступен вход в разные учетные записи с одного устройства

Фото: Robin Worrall / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность входа в разные учетные записи с одного устройства. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что скоро в WhatsApp станет доступна долгожданная для пользователей функция — возможность входа в разные аккаунты с одного устройства. «Для добавления новой учетной записи будет необходимо нажать на значок в настройках сервиса, расположенном около QR-кода», — объяснили эксперты. В том же меню можно будет переключиться на другой аккаунт, добавили в WABetaInfo.

«Когда вы добавляете новую учетную запись, она остается на вашем устройстве до тех пор, пока вы не решите выйти из системы», — говорится в сообщении. Новая функция доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android, в ближайшие недели она будет доступна более широкому кругу лиц.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность входа в аккаунт с помощью ключей доступа, использующих биометрию.

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    Олег Давыдов
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