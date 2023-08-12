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22:51, 12 августа 2023Культура

Apple TV перестал выпускать фильмы и сериалы с русской озвучкой

Сервис Apple TV перестал выпускать фильмы и сериалы с русской озвучкой

Фото: James Yarema / Unsplash

Стриминговый сервис Apple TV перестал выпускать фильмы и сериалы с русской озвучкой. На это обратил внимание портал iPhones.ru

Так, озвучки нет в недавно вышедших мультсериале «Странная планета» и третьем сезоне «В ритме жизни». При этом русские субтитры доступны.

Последними картинами, где был российский дубляж, стали фильм «Плюшевый пузырь», сериал «Захваченный рейс», а также второй сезон «Основания».

Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить показ иностранных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия владельцев прав на кинокартины. Он заявил, что инициатива необходима к рассмотрению для поддержки российских кинотеатров и спасения их от закрытия, так как их выручка в 2023 году упала в сравнении с 2019 годом на 57,2 процента.

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    Марина Совина
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