Сервис Apple TV перестал выпускать фильмы и сериалы с русской озвучкой

Стриминговый сервис Apple TV перестал выпускать фильмы и сериалы с русской озвучкой. На это обратил внимание портал iPhones.ru

Так, озвучки нет в недавно вышедших мультсериале «Странная планета» и третьем сезоне «В ритме жизни». При этом русские субтитры доступны.

Последними картинами, где был российский дубляж, стали фильм «Плюшевый пузырь», сериал «Захваченный рейс», а также второй сезон «Основания».

Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить показ иностранных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия владельцев прав на кинокартины. Он заявил, что инициатива необходима к рассмотрению для поддержки российских кинотеатров и спасения их от закрытия, так как их выручка в 2023 году упала в сравнении с 2019 годом на 57,2 процента.