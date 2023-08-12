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10:12, 12 августа 2023Мир

В Германии захотели вернуть российское «благословение»

Политик ФРГ Барон назвал российский газ благословением для Германии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германии нужно вернуть российский газ, который является для Берлина «благословением». Об этом заявил немецкий политик, член партии «Альтернатива для Германии» Антон Барон, его слова приводит издание Zeit.

Барон отметил, что попытки Берлина перейти на возобновляемые источники энергии — лишь уход от одной энергетической зависимости к другой.

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания. Мы отключаем атомные электростанции и угольные электростанции, все больше и больше строим на возобновляемых источниках энергии, хотя хранилищ нет», — заявил он в комментарии Zeit.

Политик подытожил, что вооруженный конфликт на Украине — не повод принимать решения, которые нанесут ущерб Германии.

Ранее сообщалось, что Германия столкнется с острой нехваткой газа до начала 2027 года, если в стране не построят новые терминалы для приема сжиженного природного газа, хранилища и газопроводы.

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    Марк Леонов
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