В России заметили рост спроса на страхование от ударов БПЛА

Глава Союза страховщиков Уфимцев заявил о спросе на страхование от ударов БПЛА

Россияне могут застраховать свое имущество от падений и ударов дронов в рамках страхования риска падения инородных летательных объектов, спрос на такую услугу вырос, однако предложение страховщиков ограничено из-за запрета на полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«В настоящий момент у нас нет информации, что эта услуга очень сильно распространена. Да, страховые компании включают в свое покрытие дополнительный риск, именно связанный с падением или ударом беспилотных летательных аппаратов, но все-таки это в большей степени общая услуга. Есть общий риск, который называется "падение инородных летательных объектов", как правило, именно туда попадает данная категория», — рассказал Уфимцев.

Эта услуга существовала и ранее, но она не выделялась как БПЛА, а как падение инородного объекта: сосульки, дерево могут упасть, это все не прописывается. (...) Сейчас это стало выделяться как некий отдельный риск, потому что некоторые просят именно страхование от БПЛА, именно такую защиту просят Евгений Уфимцев президент Всероссийского союза страховщиков

Собеседник «Ленты.ру» также назвал причину по которой, несмотря на наличие спроса, страховой рынок не может обеспечить соответствующее предложение клиентам.

«Пока максимальное распространение не получила потому, что все же есть запреты на эксплуатацию БПЛА. Когда они будут сняты, и начнется гражданское использование, (...) конечно, будет и массовое распространение [страхования этого риска]. Сейчас массового распространения нет. Запрос есть, (...) но широкого предложения нет», — объяснил глава ВСС.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов. Он объяснял, что это необходимо, чтобы дроны не затрудняли работу правоохранительных органов. Исключение администрация столицы сделала для аппаратов, используемых по решениям органов государственной власти.