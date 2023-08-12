Движение по Крымскому мосту для автотранспорта восстановили

Крымский мост открыли для движения автотранспорта после второго перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после второго за сутки перекрытия из-за ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Работа транспортного перехода была остановлена в 14:40 мск. Ограничение стало вторым за день — в 13:36 мск мост уже перекрывали на час.

По сообщению Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались второй раз атаковать мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее в воздухе сбили средства ПВО.