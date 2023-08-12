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16:24, 12 августа 2023Россия

Движение по Крымскому мосту для автотранспорта восстановили

Крымский мост открыли для движения автотранспорта после второго перекрытия

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после второго за сутки перекрытия из-за ракетной атаки со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Работа транспортного перехода была остановлена в 14:40 мск. Ограничение стало вторым за день — в 13:36 мск мост уже перекрывали на час.

По сообщению Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались второй раз атаковать мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее в воздухе сбили средства ПВО.

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    Илона Палей
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