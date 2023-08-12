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14:50, 12 августа 2023Россия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли

Оперштаб сообщил о новом перекрытии движения автотранспорта на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, восстановленное ранее, снова перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

О возобновлении движения по Крымскому мосту оперштаб сообщал в 14:13. Перед этим о перекрытии движения сообщалось в 13:26.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Атаку удалось отразить, никто не пострадал. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух украинских ракетах, сбитых в районе Керченского пролива.

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    Варвара Кошечкина
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