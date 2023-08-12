Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыли
Оперштаб сообщил о новом перекрытии движения автотранспорта на Крымском мостуСюжетВзрыв на Крымском мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, восстановленное ранее, снова перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.
Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.
О возобновлении движения по Крымскому мосту оперштаб сообщал в 14:13. Перед этим о перекрытии движения сообщалось в 13:26.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Атаку удалось отразить, никто не пострадал. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух украинских ракетах, сбитых в районе Керченского пролива.