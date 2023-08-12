Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Оперштаб сообщил о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный оперативной информации о ситуации на мосту.

До этого, в 13:26 в субботу, 12 августа, оперштаб заявил о временном перекрытии движения. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали соблюдать спокойствие.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Их удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Позже в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести по Крымскому мосту удар ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Боеприпас был перехвачен. Никто не пострадал.

