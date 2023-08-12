Во Львове эксгумировали останки советских солдат

Economist: во Львове эксгумируют останки советских солдат для похорон бойцов ВСУ

Во Львове эксгумируют останки солдат советского периода, чтобы похоронить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал The Economist.

Автор статьи описал захоронения на Лычаковском кладбище в Львовской области. По его словам, украинского бойца Виталия Чеховского похоронили в могиле, в которой еще несколько недель назад покоился кто-то другой. Издание отмечает, что из-за нехватки мест было принято решение воспользоваться местом военного мемориала, построенного в 1970 году. Как рассказал директор кладбища Александр Дмитриев, Виталий Чековский стал 507-м человеком, похороненным на Лычаковском кладбище с начала российской специальной военной операции.

Пресс-служба Львовского горсовета сообщила в Telegram-канале, что останки 627 советских воинов эксгумировали для погребения за пределами мемориала.

Ранее газета The New York Times писала, что на военном кладбище во Львове начали раскапывать старые безымянные могилы с целью освобождения места для захоронения украинских солдат.