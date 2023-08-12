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02:15, 12 августа 2023Бывший СССР

Во Львове эксгумировали останки советских солдат

Economist: во Львове эксгумируют останки советских солдат для похорон бойцов ВСУ

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Во Львове эксгумируют останки солдат советского периода, чтобы похоронить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал The Economist.

Автор статьи описал захоронения на Лычаковском кладбище в Львовской области. По его словам, украинского бойца Виталия Чеховского похоронили в могиле, в которой еще несколько недель назад покоился кто-то другой. Издание отмечает, что из-за нехватки мест было принято решение воспользоваться местом военного мемориала, построенного в 1970 году. Как рассказал директор кладбища Александр Дмитриев, Виталий Чековский стал 507-м человеком, похороненным на Лычаковском кладбище с начала российской специальной военной операции.

Пресс-служба Львовского горсовета сообщила в Telegram-канале, что останки 627 советских воинов эксгумировали для погребения за пределами мемориала.

Ранее газета The New York Times писала, что на военном кладбище во Львове начали раскапывать старые безымянные могилы с целью освобождения места для захоронения украинских солдат.

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    Марина Совина
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