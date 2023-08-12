В США заявили о преподнесенном Путиным Вашингтону сюрпризе

Экономист Сакс заявил, что Путин преподнес Вашингтону сюрприз в 2014 году

Президент России Владимир Путин преподнес Вашингтону сюрприз в 2014 году. Об этом в интервью для YouTube-канала Dialogue works заявил американский экономист Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs).

Согласно заявлению Сакса, в тот год план американской администрации заключался в том, что США создадут в Киеве подконтрольное Вашингтону правительство, после чего Украина «присоединится» к Западу.

«Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!» — объявил экономист.

Сакс добавил, что Украину ждет судьба Афганистана, если жители страны не «проснутся».

Ранее в США заявляли, что украинские танкисты и водители не оправдали ожиданий западных стран, рассчитывавших на более умелое использование поставленной ими техники.

