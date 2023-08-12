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14:12, 12 августа 2023Культура

Директор Лады Дэнс рассказал об изменениях в состоянии певицы

Директор Лады Дэнс Пудовкин: певице сняли первые послеоперационные швы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), которая находится в больнице после ДТП, Сергей Пудовкин сообщил, что артистке сняли первые послеоперационные швы. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал об изменениях в состоянии певицы.

«Переломный момент произошел. Она идет на поправку. Сегодня [врачи] сняли основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица», — поделился директор певицы.

Также он рассказал, что реабилитационный период будет долгим. Певице будет необходимо пройти курс специальных физических упражнений.

«Конечно, она, как всякая девушка, расстраивается в связи с этими сложностями, особенно косметическими. Ей трудно говорить, трудно ходить. Есть действительно большие физические обременения. Но, слава богу, жива. И прогнозы врачей оптимистичны», — добавил Сергей Пудовкин.

Все впереди. Надо понимать, что Лада очень целеустремленный и очень сильный человек. Она не только яркий, популярный и искрометный артист, который поет прекрасные песни, хиты, но и очень сильный человек. Поэтому все будет хорошо

Сергей Пудовкиндиректор российской певицы Лады Дэнс

Певица Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После случившегося певица не могла передвигаться самостоятельно. В автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

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    Алена Шевченко
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