Американская актриса Бри Ларсон снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя телезвезда предстала, стоя на кровати в гостиничном номере в платье-комбинации длины миди. При этом наряд американского бренда Rodarte на тонких бретелях был обшит черным кружевом, сквозь которое частично просвечивалась обнаженная грудь звезды. Кроме того, в области декольте на платье имелись глубокий вырез и тонкие завязки.

Свой образ знаменитость дополнила собранными в пучок светлыми волосами и массивными золотыми серьгами. На размещенном кадре видно, что Ларсон отказалась от косметики на лице.

В марте Бри Ларсон снялась для Harper’s Bazaar в просвечивающем грудь топе. Звезда поделилась с журналистами подробностями личной жизни и рассказала о планах в карьере. Знаменитость снялась в бежевом топе люксового бренда Dior, полупрозрачная ткань которого просвечивала ее обнаженную грудь, и джинсах той же марки.