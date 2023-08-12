Рэперша Lizzo лишилась мечты выступить на Супербоуле из-за скандала

Lizzo лишилась мечты выступить на Супербоуле из-за обвинения в домогательствах

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, лишилась мечты выступить на Супербоуле (шоу Super Bowl) из-за обвинений в домогательствах и дискриминации. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По его данным, после скандала организаторы спортивного события США перестали рассматривать рэпершу в качестве главного кандидата на роль исполнителя в перерыве матча.

Ранее на Lizzo подали в суд за дискриминацию и домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.

Исполнительница назвала заявления ложными и отметила непрофессионализм бывших работников. Lizzo подчеркнула, что серьезно относится к своей музыке и выступлениям.