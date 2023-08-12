Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы до 48 млн тонн

Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов тонн, что на 0,5 миллиона тонн выше оценок, приведенных в июльском отчете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на августовский отчет американского ведомства.

Прогноз валового сбора пшеницы в России по-прежнему оценивается в 85 миллионов тонн (без учета новых регионов). Прогноз урожая кукурузы снизился до 14,6 миллиона тонн с 16,3 миллиона тонн в предыдущем отчете, при этом оценку экспортного потенциала сохранена прежней — 4,2 миллиона тонн. Ожидания валового сбора ячменя в России снижены до 19,1 миллиона тонн с 19,6 миллиона, экспортного потенциала сохранены на уровне 4,6 миллиона.

Ранее на Украине, являющейся крупным игроком на мировом зерновом рынке, были вынуждены сократить посевные площади после прекращения зерновой сделки. Одной из главных причин стала блокировка Россией основного экспортного коридора через Черное море. На этом фоне начал простаивать собранный урожай. По оценкам экспертов, закрытие Черноморского коридора угрожает ограничить поставки пшеницы с Украины до конца 2024 года.

Пшеница на мировых биржах стала резко расти в цене на фоне отмены зерновой сделки и атак на дунайские порты. После того как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении участия России в соглашении, за один день пшеница на Чикагской товарной бирже стала дороже на 3,37 процента. Сентябрьские фьючерсы поднялись в цене до 6,84 доллара за бушель. На момент написания материала пшеница торговалась на уровне 6,4 доллара за бушель.